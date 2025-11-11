Названа проблема, на которую указывает шелушение зоны декольте и кожи шеи

Шелушение кожи на шее может указывать на обезвоживание организма, заявила NEWS.ru пластический хирург Мадина Осман. По ее словам, при данной ситуации рекомендуется разработать оптимальный план ухода, включая сыворотки и витамины.

Пигментация на шее и декольте может серьезно испортить общий вид. Появление темных пятен может свидетельствовать о недостаточном уровне защиты кожи от ультрафиолета. На помощь придут специальные осветляющие сыворотки и кремы, которые выравнивают тон кожи. Сухость — еще один сигнал о том, что вашей шее и декольте требуется особое внимание. Если вы замечаете, что кожа стала грубой на ощупь, появились шелушения или трещинки, — это ясный признак того, что ваша дерма недостаточно увлажнена. Причины могут быть различными: смена погоды, недостаточное увлажнение, нехватка воды в организме, — предупредила Осман.

Она отметила, что если кожа стала менее упругой, на ней появились мелкие морщины или «пергаментные» участки, то это сигнал о необходимости вмешательства. По словам Осман, потеря тонуса может быть вызвана воздействием солнечных лучей, нехваткой увлажнения или недостатком необходимых питательных веществ. В домашнем уходе хирург порекомендовала использовать подтягивающие сыворотки и кремы.

Чтобы вернуть коже мягкость, начните с использования средств, содержащих гиалуроновую кислоту или другие увлажняющие компоненты. Тусклость кожи, в свою очередь, часто указывает на общее состояние организма, и именно в таких случаях стоит обратить внимание на питательные вещества и витамины, — добавила Осман.

Она заключила, что морщины и складки на шее и в зоне декольте могут возникнуть раньше, чем на лице. По словам хирурга, для предотвращения этого рекомендуется использовать специализированные антивозрастные средства, такие как кремы и сыворотки, содержащие ретинол, пептиды и витамины.

Ранее дерматовенеролог Алла Ветрова заявила, что для улучшения состояния кожи без косметических процедур важно восстановить нормальный сон и снизить уровень стресса. По ее словам, следует обратить внимание на свой рацион и психологическое состояние.