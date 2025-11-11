Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 02:55

Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет

Депутат Нилов напомнил, что рабочая зима в этом сезоне будет состоять из 56 дней

Работа в офисе Работа в офисе Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Предстоящая зима 2025-2026 годов станет для работающих россиян самой непродолжительной в плане трудовой деятельности за последние два десятилетия, пишет ТАСС. Согласно расчетам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, из 90 зимних дней рабочими будут всего 56.

Зима в 2026 году дарит работающим гражданам очередной приятный сюрприз. За последние 20 лет рабочих дней в эту зиму будет меньше всего — всего 56. И хорошо. Как говорил Владимир Жириновский, мы живем в северной стране, люди должны больше отдыхать, — отметил Нилов.

Столь значительное сокращение рабочих дней связано с официальным утверждением нерабочих дней с 1 по 11 января включительно. Помимо этого, к праздничному периоду будет добавлен выходной день 31 декабря 2025 года, что в общей сложности составит 12 дней непрерывного отдыха.

По словам парламентария, аналогичный по продолжительности рабочий период зимой наблюдался лишь в сезоне 2004-2005 годов. Обычно же в зимние месяцы количество рабочих дней варьируется от 57 до 58, учитывая високосные годы. Рекордным по продолжительности трудового периода осталась зима 2013-2014 годов, когда россияне отработали 59 дней.

Ранее сообщалось, что в утвержденном производственном календаре на 2026 год не предусмотрено шестидневных рабочих недель. Таким образом, у россиян до 2027 года не будет таких продолжительных рабочих недель, как с 27 октября по 1 ноября.

Госдума
выходные
рабочие
недели
