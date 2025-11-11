Итоговый турнир ATP в Турине был омрачен смертью двух пожилых фанатов

В ходе Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине произошло два трагических инцидента со смертельным исходом. По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, умерли двое болельщиков преклонного возраста.

Первый инцидент произошел утром в специальной фан-зоне, расположенной на площади неподалеку от арены «Пала Альпитур», где проводятся матчи престижного теннисного соревнования. Здесь внезапно почувствовал себя плохо 70-летний мужчина.

Второй трагический случай имел место непосредственно на трибунах во время матча между итальянским теннисистом Лоренцо Музетти и американцем Тейлором Фрицем, когда экстренная медицинская помощь потребовалась 78-летнему болельщику. Оба мужчины были незамедлительно доставлены в медицинские учреждения, но врачи не смогли спасти их жизни.

Итоговый турнир ATP с участием восьми сильнейших теннисистов мира проходит в Турине с 9 по 16 ноября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в понедельник должен был провести свой первый матч в группе против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Ранее сообщалось, что известный сербский теннисист Новак Джокович официально объявил о своем отказе от участия в Итоговом турнире ATP. Решение было принято спортсменом после победы на турнире в Афинах, где он в финальном матче обыграл итальянца Лоренцо Музетти.