09 ноября 2025 в 00:53

Титулованный сербский теннисист пропустит Итоговый турнир АТР

Джокович не примет участия в Итоговом турнире АТР из-за полученной травмы

Новак Джокович Новак Джокович Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Известный сербский теннисист Новак Джокович официально объявил о своем отказе от участия в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Решение было принято спортсменом после победы на турнире в Афинах, где он в финальном матче обыграл итальянца Лоренцо Музетти.

Причиной отказа от выступления в Турине стала сохраняющаяся травма, не позволяющая теннисисту выступать на пиковой форме. Джокович принес извинения болельщикам, ожидавшим его выступления.

Несмотря на недавний триумф в Афинах, где сербский спортсмен одержал 101-ю победу в карьере, физическое состояние не позволило ему продолжить сезон. В связи с отказом Джоковича право выступления на Итоговом турнире перешло к Лоренцо Музетти как первому запасному участнику.

Я действительно хотел выступить в Турине, но после сегодняшнего финала в Афинах я вынужден объявить, что снимаюсь с Итогового турнира из-за травмы, которая по-прежнему беспокоит меня. Я приношу извинения фанатам, которые надеялись увидеть меня на турнире, ваша поддержка много значит для меня, — написал серб в своих социальных сетях.

Для 38-летнего теннисиста этот сезон стал 18-й квалификацией в карьере на Итоговый турнир ATP, что позволило ему повторить рекорд Роджера Федерера. Несмотря на текущие физические проблемы, Джокович сохраняет пятую позицию в мировом рейтинге и продолжает демонстрировать высокий уровень игры. Обладатель 24 титулов Большого шлема и абсолютный рекордсмен по количеству проведенных недель на первой позиции рейтинга планирует восстановление к следующему сезону.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Янник Синнер пробился в финал Открытого чемпионата США, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка. Он поборется за трофей турнира Большого шлема с представителем Испании Карлосом Алькарасом.

