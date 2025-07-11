Джокович впервые за семь лет «пролетел» мимо финала Уимблдона

Джокович впервые за семь лет «пролетел» мимо финала Уимблдона Синнер в трех сетах победил Джоковича и вышел в финал Уимблдона

Первая ракетка мира Янник Синнер уверенно обыграл Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона, говорится на официальном сайте турнира. В финале итальянец 13 июля сыграет с Карлосом Алькарасом.

Синнер победил серба в трех сетах (6:3, 6:3, 6:4). Джокович, семикратный чемпион Уимблдона, не вышел в финал турнира впервые с 2017 года.

23-летний Синнер, возглавляющий рейтинг ATP уже 57 недель, впервые в карьере вышел в финал престижного турнира. На его счету 19 титулов ATP, включая победы на Australian Open (2024, 2025), US Open (2024), Итоговом турнире ATP (2024) и Кубке Дэвиса (2023, 2024).

38-летний Джокович, шестая ракетка мира, остается обладателем уникальных рекордов: 24 победы на турнирах Большого шлема, 100 титулов ATP и 428 недель на первой строчке рейтинга. Он также олимпийский чемпион (2024) и обладатель Кубка Дэвиса (2010).

Ранее стало известно, что итальянский теннисист, экс девятая ракетка мира Фабио Фоньини объявил о завершении карьеры. Последним матчем 38-летнего спортсмена стало противостояние с испанцем Алькарасом в первом круге Уимблдона.