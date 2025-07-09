Итальянский теннисист Фоньини завершил карьеру

Итальянский теннисист, экс девятая ракетка мира Фабио Фоньини объявил о завершении карьеры, сообщается на сайте ATP. Последним матчем 38-летнего спортсмена стало противостояние с испанцем Карлосом Алькарасом в первом круге Уимблдона. Фоньини заставил вторую ракетку мира провести на корте почти 4,5 часа, но уступил более молодому сопернику в пяти сетах.

Это был идеальный способ попрощаться с этим видом спорта. Мне довелось играть в эпоху, которая, вероятно, навсегда останется величайшей в истории тенниса, — подчеркнул он.

За свою карьеру итальянец выиграл девять титулов ATP в одиночном разряде и входил в десятку лучших теннисистов мира. Главным триумфом в карьере Фоньини стала победа в парном разряде на турнире Большого шлема Australian Open в 2015 году.

В июне стало известно, что американский нападающий Ти Джей Оши, долгие годы выступавший вместе с Александром Овечкиным за «Вашингтон Кэпиталз», объявил о завершении профессиональной карьеры. Хоккеист поблагодарил всех причастных к его успеху и карьере за поддержку.