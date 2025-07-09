Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 18:58

Итальянский теннисист Фоньини завершил карьеру

Экс девятая ракетка мира Фоньини завершил карьеру теннисиста на Уимблдоне

Фабио Фоньини Фабио Фоньини Фото: Petter Arvidson/Global Look Press

Итальянский теннисист, экс девятая ракетка мира Фабио Фоньини объявил о завершении карьеры, сообщается на сайте ATP. Последним матчем 38-летнего спортсмена стало противостояние с испанцем Карлосом Алькарасом в первом круге Уимблдона. Фоньини заставил вторую ракетку мира провести на корте почти 4,5 часа, но уступил более молодому сопернику в пяти сетах.

Это был идеальный способ попрощаться с этим видом спорта. Мне довелось играть в эпоху, которая, вероятно, навсегда останется величайшей в истории тенниса, — подчеркнул он.

За свою карьеру итальянец выиграл девять титулов ATP в одиночном разряде и входил в десятку лучших теннисистов мира. Главным триумфом в карьере Фоньини стала победа в парном разряде на турнире Большого шлема Australian Open в 2015 году.

В июне стало известно, что американский нападающий Ти Джей Оши, долгие годы выступавший вместе с Александром Овечкиным за «Вашингтон Кэпиталз», объявил о завершении профессиональной карьеры. Хоккеист поблагодарил всех причастных к его успеху и карьере за поддержку.

теннис
завершение карьеры
спорт
Уимблдон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская теннисистка выпила алкоголь во время пресс-конференции
Готовлю огурцы с чесноком и укропом в литровой банке — секрет хруста
В Госдуме предложили оценивать работу полицейских с помощью QR-кода
Пользователи «Ростелеком» пожаловались на сбои
Ведущий «Кто хочет стать миллионером» начал стримить на Twich
Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД России
«Новый тип политика»: Орбан дал неприятную характеристику Зеленскому
Что известно о мальчике Толе, погибшем от удара ВСУ в Курске? Подробности
Стало известно о незавидной доле военкомов на Украине
«Испытывал сыновью привязанность»: в США раскрыли отношение Маска к Трампу
Танк-монстр «из фильма ужасов» пошел на прорыв фронта в зоне СВО
ЧВК «Вагнер» обвинили в планировании похищения известного иноагента
В Госдуме пояснили, чем грозит обучение в Йельском университете
Россияне столкнулись со сбоями в работе Telegram
«Торпедо» обвиняют в подкупе судьи: что будет с клубом, его выгонят из РПЛ?
Огненный дождь из 1 тыс. БПЛА: ситуация на фронтах СВО вечером 9 июля
На Западе предсказали исход конфликта на Украине
Беременная Галич похвасталась пикантной фотосессией со змеей
Тетя закрывшего собою мать при атаке ВСУ мальчика рассказала о нем
Элиту ВСУ выбил один удар, Медведев vs Трамп, ад мигрантов: что дальше
Дальше
Самое популярное
Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.