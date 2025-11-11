Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 00:15

Фаза Луны сегодня, 11 ноября 2025 года: строим, покупаем, выздоравливаем

Фаза Луны сегодня, 11 ноября: строим, покупаем, выздоравливаем Фаза Луны сегодня, 11 ноября: строим, покупаем, выздоравливаем Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сегодня до 22:14 по времени Москвы продолжаются 21-е лунные сутки. После этого момента 11 ноября 2025 года начнется 22-й лунный день.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна катится на убыль, хотя все еще находится в третьей фазе. Спутник Земли по-прежнему находится под влиянием Льва.

Общая характеристика дня

День удачный для всех, кто не боится совершать рискованные шаги. И даже те, кто обычно все тщательно взвешивает, сегодня могут решиться на внезапные поступки. Луна сегодня придает всем смелости.

Семья и брак

Отличный день не только для того, чтобы сыграть свадьбу, но и сделать предложение. Особенно если вы опасаетесь, что избранница может дать не тот ответ, который ожидается. Сегодня все сложится наилучшим образом.

Луна в убывающей фазе 11 ноября — идеальное время для свадьбы Луна в убывающей фазе 11 ноября — идеальное время для свадьбы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровье

Хороший день для избавления от вредных привычек, начала диеты. Сегодня будут успешны любые начинания: начало закаливания, посещение спортзала, пробежки на свежем воздухе.

Природа

День подходит для рыбалки. Сегодня будет успешным обучение собак различным командам или трюкам. Для котов хозяева могут приобрести интерактивную игрушку, которая позволяет тренировать сообразительность. Любители растений могут заняться подготовкой кормушек для птиц на зимний период, чтобы весной прикормленные пернатые избавили участок от насекомых-вредителей.

Фаза Луны 11 ноября обещает хороший клев Фаза Луны 11 ноября обещает хороший клев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деньги и работа

Переговоры, начало новых проектов, строительства, поездки, подписание контрактов — любые начинания будут успешны. Крупные траты следует совершать, только если вы уверены, что не станете жертвой мошенников.

Ранее мы рассказали, как правильно обрезать на яблоне волчки.

Луна
лунные календари
фаза луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
