Фаза Луны сегодня, 11 ноября 2025 года: строим, покупаем, выздоравливаем

Сегодня до 22:14 по времени Москвы продолжаются 21-е лунные сутки. После этого момента 11 ноября 2025 года начнется 22-й лунный день.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна катится на убыль, хотя все еще находится в третьей фазе. Спутник Земли по-прежнему находится под влиянием Льва.

Общая характеристика дня

День удачный для всех, кто не боится совершать рискованные шаги. И даже те, кто обычно все тщательно взвешивает, сегодня могут решиться на внезапные поступки. Луна сегодня придает всем смелости.

Семья и брак

Отличный день не только для того, чтобы сыграть свадьбу, но и сделать предложение. Особенно если вы опасаетесь, что избранница может дать не тот ответ, который ожидается. Сегодня все сложится наилучшим образом.

Здоровье

Хороший день для избавления от вредных привычек, начала диеты. Сегодня будут успешны любые начинания: начало закаливания, посещение спортзала, пробежки на свежем воздухе.

Природа

День подходит для рыбалки. Сегодня будет успешным обучение собак различным командам или трюкам. Для котов хозяева могут приобрести интерактивную игрушку, которая позволяет тренировать сообразительность. Любители растений могут заняться подготовкой кормушек для птиц на зимний период, чтобы весной прикормленные пернатые избавили участок от насекомых-вредителей.

Деньги и работа

Переговоры, начало новых проектов, строительства, поездки, подписание контрактов — любые начинания будут успешны. Крупные траты следует совершать, только если вы уверены, что не станете жертвой мошенников.

