Белоруссия отказалась от одного российского товара

Министерство здравоохранения Белоруссии ввело временный запрет на ввоз и реализацию маршмеллоу производства российской компании «Конфектум». Решение принято после выявления нарушений в составе продукции, предназначенной для детского питания, сообщает информационное агентство БелТА.

Санитарно-эпидемиологическая служба обнаружила в составе «маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от 6 лет и старше» краситель азорубин (Е122), не заявленный изготовителем, — указано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что употребление скрытых красителей представляет потенциальную опасность для здоровья детей, поскольку может вызывать аллергические реакции, астму, кожные заболевания и нарушения пищеварения. Одновременно приостановлено действие свидетельства о государственной регистрации компании на территории республики.

Российская компания «Конфектум», основанная в 1998 году, специализируется на производстве кондитерских изделий и позиционирует себя как крупнейший производитель маршмеллоу в России. Для возобновления поставок на белорусский рынок предприятию необходимо выполнить ряд требований.

