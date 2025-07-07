Еще не готовили трендовые кукисы? Печем крутой десерт — аппетитные бомбочки с маршмеллоу! Уникальный рецепт который впечатлит всех друзей. Представь, как внутри каждого печенья скрывается тёплый, тянущийся маршмеллоу и шоколад, создавая настоящий взрыв вкуса. Приготовить кукисы очень просто — понадобится минимальный набор продуктов и немного времени.

Ингредиенты

Сливочное масло – 180 г

Коричневый сахар – 180 г

Белый сахар – 90 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 450 г

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Шоколадные капли – 30 г

Маршмеллоу – 16 шт.

Приготовление

Растереть сливочное масло с коричневым и белым сахаром, добавить яйца и взбить до однородности. Просеять муку с разрыхлителем, добавить к масляной смеси и тщательно вымесить плотное тесто. Вмешать шоколадные капли, распределяя их по всему тесту. Разделить тесто на порции, сформировать шарики и завернуть в каждый по одному маршмеллоу. Выложить шарики на противень, застеленный бумагой, оставить небольшие промежутки между печеньями, потому что они станут более плоскими. Выпекать в разогретой до 200°C духовке 10–12 минут до золотистого цвета.

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