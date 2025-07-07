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07 июля 2025 в 10:30

Еще не готовили трендовые кукисы? Печем крутой десерт — аппетитные бомбочки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Еще не готовили трендовые кукисы? Печем крутой десерт — аппетитные бомбочки с маршмеллоу! Уникальный рецепт который впечатлит всех друзей. Представь, как внутри каждого печенья скрывается тёплый, тянущийся маршмеллоу и шоколад, создавая настоящий взрыв вкуса. Приготовить кукисы очень просто — понадобится минимальный набор продуктов и немного времени.

Ингредиенты

  • Сливочное масло – 180 г
  • Коричневый сахар – 180 г
  • Белый сахар – 90 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 450 г
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Шоколадные капли – 30 г
  • Маршмеллоу – 16 шт.

Приготовление

  1. Растереть сливочное масло с коричневым и белым сахаром, добавить яйца и взбить до однородности. Просеять муку с разрыхлителем, добавить к масляной смеси и тщательно вымесить плотное тесто. Вмешать шоколадные капли, распределяя их по всему тесту.
  2. Разделить тесто на порции, сформировать шарики и завернуть в каждый по одному маршмеллоу. Выложить шарики на противень, застеленный бумагой, оставить небольшие промежутки между печеньями, потому что они станут более плоскими.
  3. Выпекать в разогретой до 200°C духовке 10–12 минут до золотистого цвета.

Ранее мы готовили овсяное печенье с арахисом и изюмом! Смешиваем витаминную бомбу за 5 минут.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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