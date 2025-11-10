Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 22:34

Литва вновь обратится к Белоруссии с просьбой

Вильнюс снова обратится к Минску с просьбой пропустить фуры через границу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Литвы планируют повторно обратиться к Белоруссии с просьбой разрешить проезд застрявших грузовиков, пишет ТАСС. Первая попытка договориться не увенчалась успехом из-за несогласованности формата переговоров, заявил журналистам председатель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

Принято решение повторно обратиться к Белоруссии на уровне высоких инстанций — на уровне уполномоченных по границе — с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны, — сказал он.

Ситуация возникла после одностороннего закрытия литовской стороной пунктов пропуска 29 октября. Причиной закрытия границы Литва назвала борьбу с контрабандой сигарет, которые переправляют с помощью воздушных шаров, создающих угрозу для гражданской авиации. В результате этой меры на территории Белоруссии оказались заблокированы несколько тысяч литовских грузовых автомобилей.

Комментируя первое неудачное обращение, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил несоблюдение дипломатических протоколов. По его словам, Литва направила обращение не в государственный орган, не в МИД, не в правительство — «не то с просьбой, не то с требованием».

Ранее президент Белоруссии обратил внимание, что литовские грузовые автомобили на территории страны могут быть конфискованы при отсутствии разрешения ситуации. Он подчеркнул готовность Минска возобновить работу границы, которую белорусская сторона не закрывала.

Литва
Белоруссия
границы
просьба
