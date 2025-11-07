В небе над Кемерово заметили огненную луну

Ночью с 6 на 7 ноября в небе над Кемерово заметили луну огненного цвета, сообщает «Сiбдепо». Космический объект был также увеличен из-за суперлуния.

Сообщается, что Луна подошла к Земле на максимально близкое расстояние. Объект выглядел на 8% ближе и на 16% ярче для жителей.

Очевидцы сообщили, что нестандартный вид спутника Земли они смогли запечатлеть около 18 часов вечера. После 19 часов луна приобрела свой обычный цвет.

