07 ноября 2025 в 10:53

В небе над Кемерово заметили огненную луну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночью с 6 на 7 ноября в небе над Кемерово заметили луну огненного цвета, сообщает «Сiбдепо». Космический объект был также увеличен из-за суперлуния.

Сообщается, что Луна подошла к Земле на максимально близкое расстояние. Объект выглядел на 8% ближе и на 16% ярче для жителей.

Очевидцы сообщили, что нестандартный вид спутника Земли они смогли запечатлеть около 18 часов вечера. После 19 часов луна приобрела свой обычный цвет.

Ранее астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) по случаю Хеллоуина опубликовали снимок гигантского облака газа и пыли, форма которого напоминает летучую мышь с расправленными крыльями, парящую в космическом пространстве. Уникальный кадр был получен при помощи телескопа обзора VLT в обсерватории Паранал в пустыне Атакама.

Луна
космос
суперлуние
Кемерово
