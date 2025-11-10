Небо «захлопнулось» над двумя российскими регионами Росавиация запретила прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда и Тамбова

Волгоград и Тамбов присоединились к числу российских городов, где введены временные ограничения на работу авиационных узлов. Решение было принято Росавиацией в ночь на 10 ноября, сообщил представитель агентства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения в волгоградском аэропорту были установлены в 2:28 по московскому времени, а спустя 10 минут аналогичные меры начали действовать в Тамбове. Эти решения стали продолжением системной работы по обеспечению безопасности воздушного пространства.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнил Кореняко.

Данные ограничения носят превентивный характер и направлены на защиту гражданской авиационной инфраструктуры. Окончательная отмена ограничений будет произведена после нормализации оперативной обстановки.

Ранее сообщалось, что в аэропорту города Калуга (Грабцево) были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Принятые ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления.

