Актер Леонардо Ди Каприо не сможет присутствовать на гала-концерте кинофестиваля в Палм-Спрингс, так как не может вылететь из Сен-Бартелеми, передает Variety. Это связано с ограничениями на авиасообщение, которые были введены после международного конфликта США и Венесуэлы.

Актер должен был получить премию Desert Palm Achievement Award за свою работу в фильме «Битва за битвой». Однако из-за текущих ограничений на полеты он не сможет покинуть Сен-Бартелеми и прибыть на церемонию.

Леонардо Ди Каприо не сможет лично присутствовать на церемонии из-за непредвиденных проблем с поездкой и ограниченного воздушного пространства. Нам будет не хватать его личного присутствия, но для нас большая честь отметить его исключительную работу и неоценимый вклад в кинематограф. Его талант и преданность своему делу продолжают вдохновлять, и мы рады вручить ему сегодня вечером награду Desert Palm Achievement Award, — отметил представитель Международного кинофестиваля.

Ранее мексиканский политолог Маурисио Эстевес заявил, что считает обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в поставках наркотиков в США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем США. По его мнению, такие действия носят театрализованный характер.