08 ноября 2025 в 07:01

Аэропорты еще двух городов России временно перестали работать

Росавиация: аэропорты Калуги и Уфы приостановили обслуживание авиарейсов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аэропорты сразу двух городов России — Калуги и Уфы — временно перестали принимать и выпускать самолеты, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения были введены утром 8 ноября, около 6:45 по московскому времени.

Калуга (Грабцево), Уфа: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул он.

Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. О возобновлении работы авиагаваней пассажирам сообщат дополнительно.

Ранее ограничения на работу вводили в саратовском аэропорту Гагарин. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты 8 ноября примерно с двух часов ночи и до шести утра. Кроме того, рейсы временно не обслуживал аэропорт Волгограда. Ограничения действовали почти семь часов.

До этого пассажиры рейса Анталья — Москва авиакомпании «Азур Эйр» пожаловались, что перелет в Россию задержали на сутки. Пройдя посадку, пассажиры узнали, что борт неисправен. В итоге туристы покинули самолет, а рейс представители авиакомпании перенесли на утро следующего дня.

