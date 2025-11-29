В одном городе России временно закрыли аэропорт Аэропорт Калуги временно закрыли на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Калуги временно не принимает и не выпускает воздушные суда, сообщил в Telegram-канале советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — пояснил Кореняко.

До этого аналогичные ограничения ввели в аэропортах Волгограда и Краснодара. Временный запрет также установили в небе над Тамбовом. Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Как отметил Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее пресс-секретарь ФАВТ уточнил, что предварительный анализ директивы Airbus, обязывающей немедленно обновить программное обеспечение самолетов, показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320. Отмечается, что они эксплуатируются российскими авиакомпаниями. По его словам, ведомство вместе с Минтрансом РФ держит ситуацию на контроле.