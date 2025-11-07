Россияне в Анталье сутки просидели в ожидании рейса в Москву Рейс Анталья — Москва перенесли на сутки из-за неисправности самолета

Пассажиры рейса Анталья — Москва авиакомпании «Азур Эйр» пожаловались Telegram-каналу «Осторожно, новости», что перелет в Россию задержали на сутки. По их словам, изначально борт должен был покинуть Турцию в 07:15 утра.

Сначала отправку рейса задержали на три часа. Когда пассажиры поехали в аэропорт, трансфер отправили обратно в гостиницу. Россиянам пришлось ждать вылета еще три часа, сообщили авторы.

В третий раз вылет назначили на 14:40. Через час, пройдя посадку, пассажиры узнали, что борт неисправен. В итоге туристы покинули самолет, а рейс представители авиакомпании перенесли на утро следующего дня, добавили на канале.

Ранее стало известно, что более 300 российских туристов не могли вылететь из московского аэропорта Внуково во Вьетнам из-за поломки самолета. Рейс в Нячанг, первоначально запланированный на 4 утра, был задержан на восемь часов после того, как Boeing 767-300 вышел из строя. По информации источника, пассажирам, среди которых были беременные женщины и маленькие дети, первоначально пришлось спать на полу терминала. Представители авиакомпании объяснили задержку тем, что «машина тоже может сломаться».