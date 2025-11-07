Аэропорт Волгограда временно не работает

Аэропорт Волгограда временно ввел ограничения в работе, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его данным, авиационный узел не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал представитель федерального агентства.

Кроме того, в аэропортах Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна) сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко уточнил, что запрет на полеты вводили для обеспечения их безопасности.