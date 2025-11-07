Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 23:09

Аэропорт Волгограда временно не работает

Росавиация: аэропорт Волгограда временно приостановил прием и выпуск самолетов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Волгограда временно ввел ограничения в работе, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его данным, авиационный узел не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал представитель федерального агентства.

Ранее в аэропорту Шереметьево актриса Анна Уколова получила травму. По информации Mash, артистка вышла из самолета в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно и едва держалась на ногах. Очевидцы рассказали, что она громко кричала и конфликтовала с людьми.

До этого не менее 15 пассажиров Airbus 320 доставили в больницу. Самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку в США после попадания в зону сильной турбулентности. Инцидент произошел с самолетом, который выполнял рейс из мексиканского Канкуна в Ньюарк, штат Нью-Джерси.

Кроме того, в аэропортах Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна) сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко уточнил, что запрет на полеты вводили для обеспечения их безопасности.

Волгоград
аэропорты
ограничения
Росавиация
