Юрист рассказал, в каких случаях можно оспорить сделку по квартире

Юрист рассказал, в каких случаях можно оспорить сделку по квартире Юрист Кожевников: оспорить сделку по квартире можно из-за банкротства

Банкротство или недееспособность продавца, отсутствие согласия супруга и претензии третьих лиц могут стать поводом для оспаривания сделки по квартире, рассказал LIFE.ru управляющий партнер правового бюро Антон Кожевников. По его словам, защита сделки будет основываться на доказательствах добросовестности покупателя.

Важны история поиска квартиры, финансовая прозрачность, осмотрительность и привлечение профессионалов. Скриншоты объявлений, договор с агентством, выписки по счетам, проверка продавца по базам данных — все это укрепляет позицию в суде, — рассказал Кожевников.

Юрист посоветовал с осторожностью относиться к недвижимости с заниженной стоимостью. По его словам, риски также могут повысить чрезмерно эмоциональная реакция в суде и сделки с друзьями или родственниками.

Ранее юрист Сергей Рамазанов рассказал, что создание в России фонда защиты продавцов от мошенничества с жильем может стать эффективной мерой в борьбе с аферистами. По его словам, необходимо внести изменения в законодательство об особом порядке проведения сделок купли-продажи.