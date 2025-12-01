День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 10:26

Юрист рассказал, в каких случаях можно оспорить сделку по квартире

Юрист Кожевников: оспорить сделку по квартире можно из-за банкротства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Банкротство или недееспособность продавца, отсутствие согласия супруга и претензии третьих лиц могут стать поводом для оспаривания сделки по квартире, рассказал LIFE.ru управляющий партнер правового бюро Антон Кожевников. По его словам, защита сделки будет основываться на доказательствах добросовестности покупателя.

Важны история поиска квартиры, финансовая прозрачность, осмотрительность и привлечение профессионалов. Скриншоты объявлений, договор с агентством, выписки по счетам, проверка продавца по базам данных — все это укрепляет позицию в суде, — рассказал Кожевников.

Юрист посоветовал с осторожностью относиться к недвижимости с заниженной стоимостью. По его словам, риски также могут повысить чрезмерно эмоциональная реакция в суде и сделки с друзьями или родственниками.

Ранее юрист Сергей Рамазанов рассказал, что создание в России фонда защиты продавцов от мошенничества с жильем может стать эффективной мерой в борьбе с аферистами. По его словам, необходимо внести изменения в законодательство об особом порядке проведения сделок купли-продажи.

юристы
сделки
квартиры
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, откуда ВСУ могли атаковать Каспийск
Поляки разделились во мнениях о будущем дипотношений с Россией
Удары по Украине сегодня, 1 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Любителям сидеть на унитазе с телефоном рассказали об «анальной мясорубке»
Чиновников в российском регионе ждут сокращения
В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США
Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео
Зумеры помогли Билану поднять прайс на новогодние корпоративы
Перенесший рак журналист назвал переломное событие в своей жизни
В Перми водители застряли в километровой пробке из-за ДТП
В АТОР предсказали рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 декабря
Ангарскому маньяку вынесли приговор по делу о двойном убийстве
В Минпромторге раскрыли средний возраст автомобилей в России
Значительная часть прежнего парламента Киргизии возвращается в новый созыв
Калифорнийские ученые нашли уникальную амебу
Традиционную программу зимних развлечений запустили в Москве
«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой
Скончался заслуженный врач России Ярцев
В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.