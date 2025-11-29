Налет сотни дронов, удар по общежитию: как ВСУ атакуют РФ 29 ноября

29 ноября Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 103 дрона противника. В результате воздушной атаки ВСУ были повреждены жилой дом и общежитие. Число пострадавших мирных жителей в Волгограде от вражеских ударов увеличилось до пяти. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

Более сотни дронов ВСУ было перехвачено над регионами России

В ночь на 29 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 103 дрона противника.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 26 БПЛА — над территорией Белгородской области, 20 БПЛА — над территорией Ростовской области, 19 БПЛА — над территорией Республики Крым, по 11 БПЛА — над территориями Рязанской области и Краснодарского края, пять БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре БПЛА — над территорией Липецкой области, три БПЛА — над территорией Курской области и по одному БПЛА — над территориями Астраханской, Волгоградской областей, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря», — рассказали в министерстве.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Ростовской области раскрыл последствия атаки ВСУ на Таганрог

В результате атаки БПЛА на Таганрог повреждены дома и общежитие, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, жителей эвакуируют из общежития в пункт временного размещения, развернутый на месте ближайшей школы. Также сгорел частный дом.

«В Таганроге повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий», — отметил Слюсарь.

В Волгограде пострадало пять мирных жителей после атаки ВСУ

Число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград увеличилось до пяти, передает пресс-служба региональной администрации. По ее данным, медицинская помощь потребовалась еще двум женщинам и одному мужчине. Троих пострадавших госпитализировали.

«Также помощь оказана женщине 1948 года рождения, проживающей в соседнем доме по адресу ул. Буханцева, 42 (рядом с домом на ул. Елисеева, 1). Травмы получены в результате падения из-за взрывной волны. Принято решение о госпитализации», — сообщила пресс-служба.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что двое жителей Волгограда пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Пострадавшим не потребовалась госпитализация. Только одному из них понадобилась медицинская помощь на месте, объяснил глава региона.

Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на энергообъект в Курской области

В результате удара ВСУ по Курской области в селе Крупец Рыльского района был поврежден энергетический объект, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он отметил, что без электричества остались около 600 человек.

«ВСУ не оставляют попыток атаковать нашу энергоструктуру. В результате удара врага поврежден объект энергетики в селе Крупец Рыльского района. Под отключение электроснабжения попали примерно 600 пользователей», — пояснил губернатор.

Хинштейн уточнил, что оперативные службы приступят к ликвидации последствий, как только это станет возможным.

Александр Хинштейн Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Каспийский трубопроводный консорциум раскрыл последствия атаки ВСУ

Ни один человек не пострадал при атаке безэкипажных катеров ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщили в компании. В результате нападения на нефтетерминал один из трех выносных причалов получил значительные повреждения, но разлива нефти не произошло. Получило значительные повреждения выносное причальное устройство ВПУ-2.

«Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА», — сообщили в компании.

Консорциум подтвердил, что в момент взрыва выносного причального устройства сработали системы аварийной защиты. Они немедленно обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Таким образом, по предварительным данным КТК, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.

