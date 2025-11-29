Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ по Курской области Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на энергообъект в Курской области

В результате удара ВСУ по Курской области в селе Крупец Рыльского района был поврежден энергетический объект, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Он отметил, что без электричества остались около 600 человек.

ВСУ не оставляют попыток атаковать нашу энергоструктуру. В результате удара врага поврежден объект энергетики в селе Крупец Рыльского района. Под отключение электроснабжения попали примерно 600 пользователей, — пояснил губернатор.

Хинштейн уточнил, что оперативные службы приступят к ликвидации последствий, как только это станет возможным.

