День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 11:49

Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ по Курской области

Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на энергообъект в Курской области

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В результате удара ВСУ по Курской области в селе Крупец Рыльского района был поврежден энергетический объект, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Он отметил, что без электричества остались около 600 человек.

ВСУ не оставляют попыток атаковать нашу энергоструктуру. В результате удара врага поврежден объект энергетики в селе Крупец Рыльского района. Под отключение электроснабжения попали примерно 600 пользователей, — пояснил губернатор.

Хинштейн уточнил, что оперативные службы приступят к ликвидации последствий, как только это станет возможным.

Ранее губернатор заявил, что проблема нехватки врачей в Курской области стоит остро и требует более тесного взаимодействия с ведущим медицинским вузом региона. По его словам, при этом в регионе есть один из лучших медицинских вузов страны.

До этого Хинштейн сообщил, что проекты будущего памятника жительнице города Курска (куряночке) были раскритикованы. Он указал на необходимость доработать эскизы монумента.

Курская область
Александр Хинштейн
ВСУ
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд запретил продавать открытки с Гитлером
Во Владивостоке рассказали о ситуации со сдачей билетов на концерт Долиной
Атака ВСУ на Новороссийск 29 ноября: что известно, разлив нефти, жертвы
На Кубани раскрыли, что стало с горящей НПЗ после атаки ВСУ
Конец «халявы» для мигрантов: какие законы вступают в силу с 1 декабря
110 вариантов подарков коллегам на Новый год — на любой вкус и кошелек
Мясников возмутился одной особенности своей внешности
Зеленский нашел замену Ермаку
Россиян начали обманывать в аптеках Турции и Египта
Названы три фразы, обезоруживающие ребенка перед мошенниками
Подпольщик доложил об уничтожении «цитадели» вражеских дронов
Назван срок, который грозит арестованному гендиректору издательства «Джем»
В Литве подстрелили бельгийского военного
Украденная по ошибке домашняя обезьяна вернулась к своему хозяину
В США раскрыли, как отставка Ермака скажется на переговорах с Россией
ФСБ впервые начала публикацию списка предателей
Ермака назвали ключевым виновником затягивания конфликта на Украине
Прослужит десятилетиями: как установить и укрепить забор из профнастила
Семья Милохина уехала за защитой в США после угроз в Анапе
В США «похоронили» коварный план Запада против России
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.