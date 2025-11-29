День матери
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград

Число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград увеличилось до пяти

Число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград увеличилось до пяти, передает пресс-служба региональной администрации. По ее данным, медицинская помощь потребовалась еще двум женщинам и одному мужчине. Троих пострадавших госпитализировали.

Также помощь оказана женщине 1948 года рождения, проживающей в соседнем доме по адресу ул. Буханцева, 42 (рядом с домом на ул. Елисеева, 1). Травмы получены в результате падения из-за взрывной волны. Принято решение о госпитализации, — сказано в сообщении.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что двое жителей Волгограда пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Пострадавшим не потребовалась госпитализация. Однако одному из них понадобилась медицинская помощь на месте, объяснил глава региона.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что в городе была отражена массированная атака ВСУ. Она подчеркнула, что никто не пострадал, локализовано восемь возгораний, по трем адресам обнаружены обломки БПЛА. Территорию оцепили, уточнила она.

