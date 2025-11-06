Еще два российских аэропорта возобновили работу Росавиация: в аэропортах Ярославля и Иваново сняли ограничения на полеты

В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна) сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, запрет на полеты вводили для обеспечения их безопасности.

Иваново (Южный), Ярославль (Туношна) — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее представитель Росавиации сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в аэропортах Самары и Ульяновска. По его словам, решение также было принято в связи с обеспечением безопасности.

