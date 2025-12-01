День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 09:51

Разрыв между зарплатами бедных и богатых в России сократился

Росстат: разрыв между низкими и высокими зарплатами в России сократился в 12 раз

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Разрыв в зарплате между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в Российской Федерации сократился до 12,7 раза, что следует из данных Росстата. Это стало наименьшим показателем с 2000 года, когда разница превышала 30 раз, отметили в газете «Известия».

Управляющий партнер аналитического агентства Екатерина Косарева сообщила в беседе с изданием, что уменьшение разрыва связано с ростом низких зарплат и повышением спроса на рабочие специальности, а также с увеличением МРОТ (который в 2026 году составит 27 093 рубля). Аналитик другой финансовой компании Ольга Беленькая добавила, что работодатели стали меньше интересоваться высокооплачиваемыми специалистами.

Косарева подчеркнула, что наименьшие разрывы в зарплате наблюдаются в большинстве европейских стран, а также в соседних государствах, например, в Казахстане (в шесть раз) и Беларуси в (6,1 раза). При этом, по мнению эксперта, нельзя утверждать, что Россия отстает от других стран, поскольку в государствах с быстрым технологическим развитием, как, например, в Китае, этот показатель составляет около 14 раз.

Ранее стало известно, что на предприятиях Челябинска, занимающихся производством электрооборудования и оптики, заработная плата достигла 205 тыс. рублей. Такая высокая цифра обусловлена сложностью технологий и нехваткой квалифицированных кадров в данной отрасли.

финансы
зарплаты
экономика
специалисты
работодатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На популярного рэпера-иноагента завели уголовное дело
Трамп подтвердил переговоры с Мадуро
Рассекречен закрытый чат украинских чиновников для увольнения Ермака
В России нашли способ, как сделать рыбу дешевле
При атаке БПЛА в Каспийске пострадала 12-летняя девочка
Пушилин раскрыл, что происходит на Добропольском выступе
Разрыв между зарплатами бедных и богатых в России сократился
Раскрыта причина массовых жалоб россиян на сроки ремонта авто по ОСАГО
Стало известно о состоянии девочки, раненной при атаке ВСУ на Севастополь
Фаза Луны сегодня, 1 декабря: кому пора стричься, с кем вести переговоры?
Стала известна судьба остатков ВСУ в лесах Волчанска
В Европе предостерегли США от «исторической ошибки огромных масштабов»
Подростков-насильников хотят приравнять к взрослым в суде
Гороскоп 1 декабря: кого ждут новые возможности, кто может потерять любовь?
Готовим легендарный салат цезарь без курицы и креветок, но с секретом
В НАТО допустили возможность «упреждающих действий» против России
В первый день зимы произошла одна из мощнейших вспышек на Солнце
В США рассказали о консультациях с Украиной по территориям
Губернатор вышел на связь после мощного взрыва в Дагестане
В России могут запретить один вид сим-карт
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Общество

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.