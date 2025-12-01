Разрыв между зарплатами бедных и богатых в России сократился Росстат: разрыв между низкими и высокими зарплатами в России сократился в 12 раз

Разрыв в зарплате между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в Российской Федерации сократился до 12,7 раза, что следует из данных Росстата. Это стало наименьшим показателем с 2000 года, когда разница превышала 30 раз, отметили в газете «Известия».

Управляющий партнер аналитического агентства Екатерина Косарева сообщила в беседе с изданием, что уменьшение разрыва связано с ростом низких зарплат и повышением спроса на рабочие специальности, а также с увеличением МРОТ (который в 2026 году составит 27 093 рубля). Аналитик другой финансовой компании Ольга Беленькая добавила, что работодатели стали меньше интересоваться высокооплачиваемыми специалистами.

Косарева подчеркнула, что наименьшие разрывы в зарплате наблюдаются в большинстве европейских стран, а также в соседних государствах, например, в Казахстане (в шесть раз) и Беларуси в (6,1 раза). При этом, по мнению эксперта, нельзя утверждать, что Россия отстает от других стран, поскольку в государствах с быстрым технологическим развитием, как, например, в Китае, этот показатель составляет около 14 раз.

Ранее стало известно, что на предприятиях Челябинска, занимающихся производством электрооборудования и оптики, заработная плата достигла 205 тыс. рублей. Такая высокая цифра обусловлена сложностью технологий и нехваткой квалифицированных кадров в данной отрасли.