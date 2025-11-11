Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 02:28

«Европа на перепутье»: страны ЕС исключили из «властного квадрата»

Экс-президент Финляндии Ниинисте: страны Европы пропали из властного квартета

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

Европейский союз утратил свое былое влияние в решении глобальных политических вопросов, заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью национальному вещателю Yle. По его оценке, мировое лидерство сегодня сосредоточено в руках США, Китая и России, тогда как позиция ЕС перестала быть определяющей.

Я видел властные структуры в виде квадрата, в котором был ЕС. Теперь, к сожалению, они превратились в треугольник. Мне кажется, Европа сейчас на перепутье: ей нужно взять себя в руки, чтобы сохранить свою самобытность, — отметил политик.

Отвечая на вопрос о необходимости прямых контактов между ЕС и Россией, Ниинисте напомнил о критике, которой ранее подверглись экс-канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон за телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом политик обратил внимание на парадоксальность ситуации, когда европейские главы государств отказываются от прямого диалога с Россией, но затем вынуждены узнавать о содержании переговоров между Москвой и Вашингтоном через «третьи руки».

Ниинисте занимал пост президента с 2012 по 2024 год. Он имел регулярные контакты с российским президентом в период своего правления. В своих недавно изданных мемуарах экс-лидер также привел детали своей последней беседы с Путиным в мае 2022 года, касавшейся вступления Финляндии в НАТО, отметив спокойную реакцию российского главы на это решение.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ежегодно выплачивать до €5,6 млрд (521,5 млрд рублей) процентов по кредиту для Украины при невозможности использования замороженных российских активов. Европейская комиссия предупредила государства-участники о потенциальных финансовых обязательствах в случае отсутствия соглашения по пакету помощи объемом €140 млрд (13 трлн рублей).

Финляндия
Евросоюз
влияние
квартеты
