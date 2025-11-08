Небесные «ворота» над Геленджиком временно закрыты Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Геленджика

Росавиация ввела в воздушной гавани Геленджика дополнительные временные ограничения на выполнение авиарейсов. Запреты связаны с необходимостью обеспечения безусловной безопасности полетов, указал в своем Telegram-канале представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Ограничения стали превентивной мерой, они соответствуют международным стандартам авиационной безопасности. В таких ситуациях пассажирам рекомендовано заранее уточнять актуальную информацию о статусе рейсов через официальные каналы связи.

Для этого следует обращаться в информационные службы авиаперевозчиков или использовать специализированные онлайн-сервисы мониторинга воздушного движения. Полноценное воздушное сообщение будет восстановлено в полном объеме сразу после нормализации операционной обстановки.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнил Кореняко.

