08 ноября 2025 в 22:42

Небесные «ворота» над Геленджиком временно закрыты

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Геленджика

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Росавиация ввела в воздушной гавани Геленджика дополнительные временные ограничения на выполнение авиарейсов. Запреты связаны с необходимостью обеспечения безусловной безопасности полетов, указал в своем Telegram-канале представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Ограничения стали превентивной мерой, они соответствуют международным стандартам авиационной безопасности. В таких ситуациях пассажирам рекомендовано заранее уточнять актуальную информацию о статусе рейсов через официальные каналы связи.

Для этого следует обращаться в информационные службы авиаперевозчиков или использовать специализированные онлайн-сервисы мониторинга воздушного движения. Полноценное воздушное сообщение будет восстановлено в полном объеме сразу после нормализации операционной обстановки.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнил Кореняко.

Ранее сообщалось, что летевший из Благовещенска в Москву самолет экстренно приземлился в Нижневартовске из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Мужчину доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

