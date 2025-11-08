Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 23:04

«Аварийное отключение»: около 2,5 тыс. курян остались без света

Фото: Shutterstock|FOTODOM

В Кореневском районе Курской области произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее 10 населенных пунктов. Около 2,5 тыс. потребителей остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, причиной стало возгорание на одном из объектов энергетической инфраструктуры в поселке Коренево. Авария произошла днем.

Специализированные бригады энергетиков уже направлены на место происшествия для ликвидации последствий возгорания и восстановления подачи электричества. В настоящее время устанавливаются точные причины возникновения пожара на энергообъекте. Местные власти держат ситуацию на постоянном контроле и координируют работу аварийных служб.

Подача электроэнергии будет восстановлена после полного устранения последствий возгорания и проведения необходимых ремонтных работ. Администрация района готова оказать необходимую помощь наиболее уязвимым категориям граждан, оказавшимся в сложной ситуации из-за отключения электричества.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область более 20 тыс. человек остались без электроснабжения. Обломки беспилотников вызвали возгорание нескольких гаражей в Белгороде.

Курская область
электроснабжение
отключения
аварии
