«Аварийное отключение»: около 2,5 тыс. курян остались без света

В Кореневском районе Курской области произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее 10 населенных пунктов. Около 2,5 тыс. потребителей остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, причиной стало возгорание на одном из объектов энергетической инфраструктуры в поселке Коренево. Авария произошла днем.

По предварительным данным, на одном из объектов энергетики в поселке Коренево началось возгорание. Произошло аварийное отключение света — без электричества остались 10 населенных пунктов (около 2,5 тыс. потребителей), — написал Хинштейн.

Специализированные бригады энергетиков уже направлены на место происшествия для ликвидации последствий возгорания и восстановления подачи электричества. В настоящее время устанавливаются точные причины возникновения пожара на энергообъекте. Местные власти держат ситуацию на постоянном контроле и координируют работу аварийных служб.

Подача электроэнергии будет восстановлена после полного устранения последствий возгорания и проведения необходимых ремонтных работ. Администрация района готова оказать необходимую помощь наиболее уязвимым категориям граждан, оказавшимся в сложной ситуации из-за отключения электричества.

