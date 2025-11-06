Украинский город остался без света Павлоград на Украине остался без электроснабжения

Город Павлоград в Днепропетровской области на Украине остался без электричества, сообщил в четверг, 6 ноября, глава местной военной администрации Владислав Гайваненко в Telegram-канале. По его словам, та же участь постигла некоторые населенные пункты региона.

Город и некоторые населенные пункты Синельниковской общины остались без электроснабжения, — подчеркнул Гайваненко.

При этом украинские СМИ сообщали о взрыве в Павлограде. Количество пострадавших или жертв не уточняется. Неизвестно, какие объекты пострадали в результате инцидента.

Ранее по производственной площадке Южного машиностроительного завода в Павлограде был нанесен удар. На предприятии изготавливали детали для ракет «Нептун» и «Гром-2» для Вооруженных сил Украины. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Стало известно, что российская армия провела одну из самых крупных атак на Днепропетровскую область с начала СВО. Информация об ударах появилась 20 сентября. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.