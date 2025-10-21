Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 20:45

Украина осталась без завода, производившего ракеты для ВСУ

Рогов: по украинскому заводу — производителю ракет в Павлограде был нанесен удар

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

По производственной площадке Южного машиностроительного завода в Павлограде, где производились детали для ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ, был нанесен удар, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его данным, атаке подвергся Павлоградский механический завод, входящий в структуру Южмаша. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Согласно полученной оперативной и подтвержденной на местах информации, нанесен комбинированный удар по производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде. В частности, речь идет о Павлоградском механическом заводе, входящем в структуру Южмаша. На нем производились комплектующие для ракет «Нептун» и «Гром-2», — заявил Рогов.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о проведении масштабных ударов по инфраструктурным объектам Украины. Целями атак стали энергетические и транспортные системы, обеспечивающие функционирование украинских вооруженных сил.

Кроме того, стало известно, что российские войска начали крупное наступление на город Орехов в Запорожской области. Армейские подразделения проводят механизированные штурмы на трех участках Запорожского направления. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

