Приметы 9 ноября: Нестор-летописец — день зароков и защита от сплетен

9 ноября воцерковленные люди вспоминают Нестора Летописца — именно его чаще всего называют автором «Повести временных лет». В то же время чтут и святую Параскеву. Святой Нестор считается покровителем учености и тех, кто работает со словом, а его день связан с силой данного слова и клятв. А Параскева за выполненное обещание, верили наши предки, помогала осуществить желание. Поэтому на Руси существовала традиция «зарока» или «обета» — обещания сделать нечто важное или сложное в честь святых.
Погода в Обетный день: приметы на 9 ноября
Если на реках и озерах уже установился прочный лед, это предвещало богатый урожай хлеба на следующий год.
Туман, стелющийся по земле утром, считался верным признаком скорого наступления тепла и оттепели.
Снег, выпавший на Обетный день, указывал на то, что зима будет снежной и суровой.
Сильный ветер предвещал затяжное ненастье.
Ясная и солнечная погода сулила скорое похолодание и морозы.
Сильные осадки — и ливень, и снегопад — предсказывали неурожайный год.
Приметы о зверях и птицах 9 ноября
Если гуси или лебеди еще не улетели на юг, это было знаком, что зима придет поздно и морозы не будут сильными.
Если вороны громко кричат, это предвещало скорое усиление морозов или снегопад.
Ранний прилет снегирей считался знаком скорой зимы.
А еще советуем покормить сегодня птиц: по поверьям, что это сулит финансовое благополучие.
Что можно делать 9 ноября
Давать обет (зарок). Если человек сталкивался с серьезной проблемой или болезнью, он давал обет: выполнить тяжелую работу, соблюсти пост или сделать доброе дело. Считалось, что исполненный обет обязательно принесет помощь святого.
Заниматься домашней работой и рукоделием. День считался благоприятным для шитья, вязания и работы по дому.
Начинать учиться. Святой Нестор благоволит тем, кто тянется к знаниям.
Проводить ритуалы от бессонницы. Верили, что бессонница в ночь на 9 ноября — к богатству и финансовому успеху. Чтобы избавиться от нее, читали специальные молитвы или обряды.
Ложь, сплетни и нарушенные обещания: что нельзя делать 9 ноября?
Запреты в Обетный день были строги и связаны с силой слова и обещаний. Категорически нельзя давать ложных клятв, лгать или сплетничать. Верили, что нарушенное слово или обман в этот день навсегда «прилипнет» к человеку, лишив его удачи. Кроме того, запрещено бездельничать. День нужно было посвятить работе или выполнению обета. Тот, кто ленился, мог навлечь на себя финансовые проблемы.
Еще нельзя было пересчитывать деньги и говорить о своих доходах — можно навлечь бедность. Смотреть на горящую лучину или костер тоже не следовало — это могло «сжечь» здоровье или привлечь глазные болезни.
