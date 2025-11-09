Приметы 9 ноября: Нестор-летописец — день зароков и защита от сплетен

Приметы 9 ноября: что можно и нельзя делать

Приметы 9 ноября: Нестор-летописец — день зароков и защита от сплетен

9 ноября воцерковленные люди вспоминают Нестора Летописца — именно его чаще всего называют автором «Повести временных лет». В то же время чтут и святую Параскеву. Святой Нестор считается покровителем учености и тех, кто работает со словом, а его день связан с силой данного слова и клятв. А Параскева за выполненное обещание, верили наши предки, помогала осуществить желание. Поэтому на Руси существовала традиция «зарока» или «обета» — обещания сделать нечто важное или сложное в честь святых.

Погода в Обетный день: приметы на 9 ноября

Если на реках и озерах уже установился прочный лед, это предвещало богатый урожай хлеба на следующий год.

Туман, стелющийся по земле утром, считался верным признаком скорого наступления тепла и оттепели.

Снег, выпавший на Обетный день, указывал на то, что зима будет снежной и суровой.

Сильный ветер предвещал затяжное ненастье.

Ясная и солнечная погода сулила скорое похолодание и морозы.

Сильные осадки — и ливень, и снегопад — предсказывали неурожайный год.

Приметы о зверях и птицах 9 ноября

Если гуси или лебеди еще не улетели на юг, это было знаком, что зима придет поздно и морозы не будут сильными.

Если вороны громко кричат, это предвещало скорое усиление морозов или снегопад.

Ранний прилет снегирей считался знаком скорой зимы.

А еще советуем покормить сегодня птиц: по поверьям, что это сулит финансовое благополучие.

Какую погоду сулят приметы 9 ноября Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Что можно делать 9 ноября

Давать обет (зарок). Если человек сталкивался с серьезной проблемой или болезнью, он давал обет: выполнить тяжелую работу, соблюсти пост или сделать доброе дело. Считалось, что исполненный обет обязательно принесет помощь святого.

Заниматься домашней работой и рукоделием. День считался благоприятным для шитья, вязания и работы по дому.

Начинать учиться. Святой Нестор благоволит тем, кто тянется к знаниям.

Проводить ритуалы от бессонницы. Верили, что бессонница в ночь на 9 ноября — к богатству и финансовому успеху. Чтобы избавиться от нее, читали специальные молитвы или обряды.

Ложь, сплетни и нарушенные обещания: что нельзя делать 9 ноября?

Запреты в Обетный день были строги и связаны с силой слова и обещаний. Категорически нельзя давать ложных клятв, лгать или сплетничать. Верили, что нарушенное слово или обман в этот день навсегда «прилипнет» к человеку, лишив его удачи. Кроме того, запрещено бездельничать. День нужно было посвятить работе или выполнению обета. Тот, кто ленился, мог навлечь на себя финансовые проблемы.

Еще нельзя было пересчитывать деньги и говорить о своих доходах — можно навлечь бедность. Смотреть на горящую лучину или костер тоже не следовало — это могло «сжечь» здоровье или привлечь глазные болезни.

Новогодний салат всего из 3 продуктов — простой рецепт.