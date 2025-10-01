Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 14:03

Стильный аксессуар из старой рубашки: не торопитесь избавляться от старой одежды — дайте ей вторую жизнь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экономные хозяйки знают, что старым мужским рубашкам с дырками можно дать вторую жизнь. Вместо того чтобы выбрасывать такую одежду, из нее можно создать множество полезных и красивых вещей.

Из манжет получаются оригинальные кошельки для рукоделия, а из рукавов — уютные домашние юбки. Чтобы сшить юбку, достаточно взять четыре рукава от двух рубашек или использовать одну рубашку целиком.

Передние части делают из рукавов, а заднюю — из основной ткани. Края аккуратно обметывают, сшивают детали, и стильная домашняя юбка готова. Также из рубашек шьют декоративные подушки, салфетки и сумки для бутылок.

Ранее сообщалось, что обычно многие хозяйки стирают при 40 градусах, считая этот режим эффективным и экономичным. Однако такой подход может таить в себе серьезные минусы.

