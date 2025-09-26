Прекращайте стирать одежду в машинке при 40 °С: вот почему надо навсегда забыть про эту привычку

Обычно многие хозяйки стирают при 40 градусах, считая этот режим эффективным и экономичным. Однако такой подход может таить в себе серьезные минусы.

При такой температуре на стенках машинки часто появляется плесень, которая потом переходит на вещи. Также стоит учитывать, что между 40 и 30 градусами разница незначительная, но при этом она отражается в счетах на электричество.

И помните: при 40-градусной температуре гибнет лишь 15% бактерий. Для дезинфекции нужно стирать на 90 градусах. При стирке на 40 градусах одежда теряет цвет и структуру.

