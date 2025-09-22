Влажные салфетки в барабане стиральной машины: неожиданный трюк, который избавит от катышков и шерсти

Проблема катышков и ворса на одежде знакома почти каждому. Они портят внешний вид вещей и постепенно забивают фильтры стиральной машины, из-за чего техника начинает работать хуже.

Есть проверенный лайфхак, который давно используют хозяйки: перед стиркой в барабан кладут одну-две обычные влажные салфетки.

Как это работает

Во время стирки салфетка действует как «магнит» для мусора. Вращающийся барабан выбивает из ткани ворс, шерсть и пыль, а салфетка удерживает их на своей поверхности.

Результат

вещи выходят из машинки без катышков и липкого ворса;

шерсть животных не прилипает к одежде и не летает по всему барабану;

фильтры и слив засоряются реже, продлевая срок службы техники.

Этот способ особенно ценен для владельцев кошек и собак, но пригодится и тем, у кого нет питомцев: машинка работает чище, а уход за ней становится проще.

