06 ноября 2025 в 23:14

Часть Курчатова осталась без электричества

Хинштейн: в Курчатове произошло аварийное отключение электроэнергии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В городе Курчатов Курской области произошло аварийное отключение электроэнергии, из-за чего часть жителей остались без света, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Он уточнил, что авария не связана с воздействием извне.

В городе произошло аварийное отключение. Часть потребителей осталась без электричества, — сказано в публикации.

Аварийные бригады оперативно приступили к восстановительным работам. Подача электричества будет возобновлена в ближайшее время.

Ранее в результате аварийного отключения высоковольтной линии электропередач в Херсонской области без электричества осталось 10 муниципальных округов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В зоне отключения оказалось свыше 300 населенных пунктов с общим населением около 200 тысяч человек.

До этого сообщалось, что в подконтрольной украинским властям части Донецкой Народной Республики возникли проблемы с электроснабжением. Как отметило Министерство энергетики Украины, в этом районе звучали взрывы. Кроме веерных отключений электроэнергии в ДНР, аналогичные проблемы зафиксированы также в Запорожской, Харьковской и Черниговской областях.

Александр Хинштейн
Курская область
электроэнергия
электроснабжение
