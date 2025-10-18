Бундесбанк не намерен продавать золотые резервы ФРГ

Германия сохранит свои золотые резервы в хранилищах Соединенных Штатов, несмотря на рекордный рост цен на драгоценный металл, заявил председатель Германского федерального банка Йоахим Нагель в ходе ежегодного заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне. По его словам, текущая стратегия хранения золота является оптимальной с точки зрения диверсификации рисков.

Золото остается якорем доверия, и поэтому позиция Бундесбанка не изменится, даже если ситуация с ценами на золото будет развиваться так, как она развивается, — сказал Нагель.

Он подчеркнул, что Бундесбанк регулярно проводит проверки резервов, хранящихся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Организация не видит причин для беспокойства относительно их сохранности.

Глава Бундесбанка также отметил, что распределение золотовалютных резервов между разными хранилищами соответствует принципам управления рисками. На данный момент страна обладает вторым по величине золотым запасом в мире — 3375 тонн, из которых почти 37% находятся в США.

Ранее сообщалось, что промышленное производство в Германии снизилось до минимальных значений впервые с мая 2020 года. Такая динамика стала еще одним ударом по крупнейшей экономике Европы. Причиной тому стало ужесточение условий торговли с США.