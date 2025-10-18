Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 02:46

Бундесбанк не намерен продавать золотые резервы ФРГ

Глава Бундесбанка Нагель: золотые резервы ФРГ останутся в Нью-Йорке

Фото: erwin rachbauer/imageBROKER.com/Global Look Press

Германия сохранит свои золотые резервы в хранилищах Соединенных Штатов, несмотря на рекордный рост цен на драгоценный металл, заявил председатель Германского федерального банка Йоахим Нагель в ходе ежегодного заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне. По его словам, текущая стратегия хранения золота является оптимальной с точки зрения диверсификации рисков.

Золото остается якорем доверия, и поэтому позиция Бундесбанка не изменится, даже если ситуация с ценами на золото будет развиваться так, как она развивается, — сказал Нагель.

Он подчеркнул, что Бундесбанк регулярно проводит проверки резервов, хранящихся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Организация не видит причин для беспокойства относительно их сохранности.

Глава Бундесбанка также отметил, что распределение золотовалютных резервов между разными хранилищами соответствует принципам управления рисками. На данный момент страна обладает вторым по величине золотым запасом в мире — 3375 тонн, из которых почти 37% находятся в США.

Ранее сообщалось, что промышленное производство в Германии снизилось до минимальных значений впервые с мая 2020 года. Такая динамика стала еще одним ударом по крупнейшей экономике Европы. Причиной тому стало ужесточение условий торговли с США.

Германия
банки
золото
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц дал оценку предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште
Язык тела Зеленского выдал его подавленное состояние в США
«Ему поставлена задача»: Захарова объяснила громкие слова Рютте про РФ
Турецкие рыбаки сделали неожиданную находку, касаемую Украины
Путин уличил западные СМИ в манипуляциях информацией
В РФПИ озвучили, что уже принято по соединяющему США и РФ туннелю
Бундесбанк не намерен продавать золотые резервы ФРГ
Актер Смольянинов задолжал российскому банку десятки тысяч рублей
Семья из 11 человек погибла в Газе из-за одного решения Израиля
Аэропорт российского города объявил о прекращении работы
МВФ давит на Украину требованием по гривне
Биография, мнение об СВО, знаковые роли: как сейчас живет Сергей Безруков
Экономист рассказал, как не допустить блокировки банковского счета
Больницу в Стерлитамаке перевели на особый режим
ЕС призвали перестать вести себя так, будто он находится в состоянии войны
«Две из них погибли»: беспощадное Солнце сожгло кометы за несколько часов
Очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Сочи
Трамп после переговоров дал Зеленскому дельный совет
Трамп намекнул Зеленскому, что Tomahawk останутся в США
Приметы 18 октября: Харитины — холстины и домашние работы
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.