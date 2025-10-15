В Госдуме рассказали о мерах поддержки семей с детьми Депутат Жуков: для семей с детьми предусмотрен возврат подоходного налога

С 2026 года в России семьи с двумя и более детьми смогут оформить возврат подоходного налога, рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, также им доступны различные ипотечные программы.

Он («семейный» бюджет. — NEWS.ru) включает в себя самые разные формы поддержки, это дотации для многодетных семей, впервые со следующего года начнет действовать возврат подоходного налога для семей с двумя и более детьми. Это, конечно, ипотечные программы и многие другие формы поддержки семей с детьми, — подчеркнул Жуков.

Депутат отметил, что на следующие три года в «семейный» бюджет страны заложены 10 трлн рублей. По его словам, в Госдуме также внимательно следят за практиками поддержки семей, реализуемыми в регионах.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что действующие военнослужащие, в чьих семьях воспитывается совершеннолетний ребенок — инвалид с детства первой группы, получат право на внеочередное предоставление жилья. По его словам, соответствующие поправки в закон «О статусе военнослужащих» были приняты парламентом в первом чтении.