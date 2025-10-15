Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 19:09

В Госдуме рассказали о мерах поддержки семей с детьми

Депутат Жуков: для семей с детьми предусмотрен возврат подоходного налога

Александр Жуков Александр Жуков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 2026 года в России семьи с двумя и более детьми смогут оформить возврат подоходного налога, рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, также им доступны различные ипотечные программы.

Он («семейный» бюджет. — NEWS.ru) включает в себя самые разные формы поддержки, это дотации для многодетных семей, впервые со следующего года начнет действовать возврат подоходного налога для семей с двумя и более детьми. Это, конечно, ипотечные программы и многие другие формы поддержки семей с детьми, — подчеркнул Жуков.

Депутат отметил, что на следующие три года в «семейный» бюджет страны заложены 10 трлн рублей. По его словам, в Госдуме также внимательно следят за практиками поддержки семей, реализуемыми в регионах.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что действующие военнослужащие, в чьих семьях воспитывается совершеннолетний ребенок — инвалид с детства первой группы, получат право на внеочередное предоставление жилья. По его словам, соответствующие поправки в закон «О статусе военнослужащих» были приняты парламентом в первом чтении.

Госдума
семьи
бюджеты
ипотека
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине начали массово задерживать военных
На Западе раскрыли, какой важный для Киева вопрос не обсуждался в Брюсселе
Прокурор Хабаровска утонула на популярном среди россиян курорте
«Папины дочки», отказ уезжать из РФ, машина на СВО: как живет Андрей Леонов
Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве России с Кубой
Петербуржскую уличную певицу задержали за исполнение треков иноагентов
Пентагон пригрозил России новыми мерами из-за Украины
С РФ хотят взыскать €253 млн, дикие версии гибели Усольцевых: что дальше
Эксперт объяснил, как ВСУ помогают громить себя же в Запорожье
Российский сенатор назвала главный залог счастливой семьи
Италия передумала выдавать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
«Я скелет»: Погребняк показала страшные последствия врачебной ошибки
Новак объявил об обнулении пошлины на импорт бензина и дизеля
Военэксперт назвал возможные цели для ВС России после взятия Купянска
Военэкперт назвал сложности при взятии Славянско-Краматорской агломерации
В РФ не стали принимать закон об общении родителей и детей после развода
Топорнин: Макрону пришлось пойти левым на уступки
Финансист рассказал, стоит ли вкладывать деньги в золото
В возрасте 80 лет умер создатель культовых тем сериалов
«А может, вы любовники»: отчим пять лет насиловал дочь известной актрисы
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.