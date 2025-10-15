В России появятся новые меры поддержки военнослужащих и их семей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий право военных на бесплатный проезд к месту прохождения врачебной комиссии, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, данная мера устраняет правовой пробел, из-за которого военнослужащие были вынуждены самостоятельно оплачивать такие поездки.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который дополняет статью 20 закона «О статусе военнослужащих». Поправка закрепляет право военных на бесплатный проезд не только к месту службы, лечения или отпуска, но и к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Ранее компенсация расходов на такие поездки прямо не предусматривалась, из-за чего военнослужащие часто оплачивали дорогу сами. После окончательного утверждения и опубликования закон снимет одну из практических проблем, с которыми сталкиваются военнослужащие при направлении на медкомиссию в другие регионы, — пояснил Говырин.

Он добавил, что также был принят в первом чтении законопроект, поддерживающий семьи военнослужащих. По словам депутата, он касается детей, которые достигли совершеннолетия и намерены продолжить обучение после окончания школы. Парламентарий отметил, что ранее выпускники школ временно теряли право на выплаты и льготы в летние месяцы.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, устраняющий правовой разрыв, с которым сталкивались семьи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Сейчас их дети считаются членами семьи до 18 лет, а если они учатся очно — до 23 лет. Но выпускники школ, достигшие совершеннолетия, на несколько летних месяцев выпадали из системы поддержки: после сдачи экзаменов им уже исполнилось 18 лет, а статус учащихся они получали только с 1 сентября. Из-за этого семьи теряли право на выплаты и льготы, предусмотренные для членов семьи военнослужащих. Новый законопроект закрепляет, что такие выпускники сохраняют этот статус до 1 сентября года окончания школы, — пояснил Говырин.

Он подчеркнул, что отдельный блок принятых поправок касается жилищного обеспечения семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов. По его словам, теперь право на внеочередное получение жилья распространяется и на семьи с совершеннолетним ребенком-инвалидом с детства первой группы.

Ранее Госдума приняла закон, освобождающий родственников участников СВО от уплаты госпошлины при обращении в суд за пенсией по потере кормильца. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях.