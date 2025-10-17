Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 15:50

Экспозиция Международного творческого фестиваля появится в «Острове Мечты»

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

В Москве на базе культурно-развлекательного кластера «Остров Мечты» в конце октября откроется выставка XXXX Международного творческого фестиваля «Кубок России по Искусству — Ассамблея Искусств». Она пройдет при поддержке Евразийского художественного союза и Российского отделения Всемирного Фонда Искусств.

«Остров Мечты» поддерживает проекты, направленные на популяризацию культуры. Фестиваль традиционно проходит у нас — в месте, где каждый может поверить в свои силы, раскрыть таланты и вдохновиться работами тех, кто творит будущее искусства уже сегодня, — подчеркнула заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям Екатерина Лошкарева.

Фестиваль будет состоять из трех основных частей: выставочной, конкурсной и образовательной. В программу мероприятий войдут лекции, демо-классы, творческие номера и эксклюзивные мастер-классы, а завершится все торжественным гала-концертом с участием финалистов.

Ранее «Остров Мечты» открыл новый экстремальный аттракцион. Он получил название «Шикана». Это будет первый в России тематический картинг, который займет площадь более 2,4 тысячи метров. Аттракцион выполнен в стилистике ночного Токио и представляет собой город стритрейсеров.

фестивали
Москва
творчество
искусство
