09 октября 2025 в 17:06

«Остров Мечты» открыл новый экстремальный аттракцион

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

Культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» открыл новый экстремальный аттракцион. Он получил название «Шикана». Это будет первый в России тематический картинг, который займет площадь более 2,4 тысячи метров. Аттракцион выполнен в стилистике ночного Токио и представляет собой город стритрейсеров.

Каждый год мы планомерно увеличиваем количество развлекательных объектов в «Острове Мечты» и активно работаем над этой задачей на всей территории кластера. В данный момент мы видим, что нас посещает все больше молодежи, студентов, которые выбирают экстремальные аттракционы. В этом году в городском променаде мы открыли электрокартинг «Шикана», который подойдет всем любителям гонок. Строим уличный парк развлечений, где уже следующим летом появится тематическая зона «Скорость», — пояснил генеральный директор АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент» Михаил Кондратьев.

Для любителей дрифта создали высокотехнологичную двухуровневую трассу в 321 метр с поворотами, скоростными участками и профессиональной системой телеметрии. Главной особенностью аттракциона станет «парящая петля». Картинг оснащен современными электрическими картами для взрослых и детей с одноместной посадкой, также доступны двухместные карты TWIN, которые подойдут как двум взрослым, так и взрослому с ребенком.

Ранее «Остров Мечты» провел в День знаний специальную праздничную программу. В нее вошли творческие мастер-классы и игры с аниматорами.

аттракционы
Москва
Россия
развлечения
