Внучка подменила полмиллиона рублей деда билетами банка приколов В Ревде внучка украла у деда 500 тыс. рублей и заменила деньги на фальшивые

В городе Ревда Свердловской области внучка похитила у своего дедушки 500 тыс. рублей, подменив их сувенирными купюрами, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Однако примирение родственников смягчило приговор.

Как установили следователи, девушка знала о привычке дедушки ежемесячно откладывать часть пенсии и хранить накопления дома. Обнаружив тайник, она забрала полмиллиона рублей, а чтобы дедушка сразу не заметил исчезновения, подложила вместо настоящих банкнот сувенирные купюры.

Пенсионер обнаружил подмену практически сразу и обратился в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, квалифицируя действия как кражу.

В ходе судебного заседания дедушка попросил суд не привлекать внучку к строгой ответственности, поскольку они уладили конфликт и примирились. Учитывая это обстоятельство, суд принял решение смягчить наказание и оштрафовал обвиняемую на 40 тыс. рублей.

