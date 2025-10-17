Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 17:27

Внучка подменила полмиллиона рублей деда билетами банка приколов

В Ревде внучка украла у деда 500 тыс. рублей и заменила деньги на фальшивые

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В городе Ревда Свердловской области внучка похитила у своего дедушки 500 тыс. рублей, подменив их сувенирными купюрами, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Однако примирение родственников смягчило приговор.

Как установили следователи, девушка знала о привычке дедушки ежемесячно откладывать часть пенсии и хранить накопления дома. Обнаружив тайник, она забрала полмиллиона рублей, а чтобы дедушка сразу не заметил исчезновения, подложила вместо настоящих банкнот сувенирные купюры.

Пенсионер обнаружил подмену практически сразу и обратился в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, квалифицируя действия как кражу.

В ходе судебного заседания дедушка попросил суд не привлекать внучку к строгой ответственности, поскольку они уладили конфликт и примирились. Учитывая это обстоятельство, суд принял решение смягчить наказание и оштрафовал обвиняемую на 40 тыс. рублей.

Ранее во Всеволожске неизвестный похитил более 1,6 млн рублей из дома. Правоохранители сообщили, что хозяин обнаружил пропажу денег в российской и иностранной валюте, когда вернулся в жилище.

