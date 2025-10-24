В Совфеде назвали главную проблему в легкой промышленности России

Одной из главных проблем в легкой промышленности является нехватка квалифицированных кадров, заявила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко. По ее словам, дизайнеры не могут работать без конструкторов и технологов, однако в учебных заведениях акцент делается преимущественно на первых, передает корреспондент NEWS.ru.

Самая большая проблема, с которой столкнулась [легкая промышленность] — даже не станки, о которых я вам уже пожаловалась, а кадры. Конечно, сделан был акцент на дизайнерах, но надо не забывать о том, что дизайнер без конструктора и без технолога вообще ничего не сделает. И поэтому очень важно, чтобы мы сейчас выпускали именно те кадры, которые нужны, — прокомментировала Святенко.

Она также подчеркнула, что в образовательных учреждениях, таких как колледжи и вузы, ощущается нехватка современного оборудования, аналогичного тому, которое применяется на предприятиях легкой промышленности. Этот недостаток затрудняет подготовку специалистов, которые могли бы соответствовать требованиям рынка.

Ранее Святенко напомнила, что в 2024 году в России был принят закон о развитии креативных индустрий, который включает меры поддержки легкой промышленности. Она подчеркнула, что налоговые льготы в этой сфере направлены на стимулирование развития малого бизнеса.