В Совфеде рассказали о мерах поддержки легкой промышленности в России Зампред СФ: закон о креативных индустриях помогает легкой промышленности в РФ

Принятый в 2024 году закон «О развитии креативных индустрий в РФ» предполагает поддержку легкой промышленности в стране, заявила NEWS.ru заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко. Она также отметила, что налоговые послабления в этой сфере связаны с малым бизнесом.

Сейчас основной закон, [связанный с поддержкой легкой промышленности] — это [закон] о креативных индустриях. <…> То, что касается налоговых послаблений, они все связаны с развитием малого бизнеса, — сказала Святенко.

Ранее стало известно, что с 1 октября 2025 года для предприятий общественного питания был повышен лимит доходов для получения освобождения от НДС. Согласно соответствующим поправкам в Налоговом кодексе, годовой порог увеличен с 2 до 3 млрд рублей, что позволит воспользоваться льготой большему числу компаний.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов призвал отменить налоговые льготы экспортерам сырья, так как это принесет в бюджет более 2 трлн рублей. Он подчеркнул, что такие выплаты обходятся государству слишком дорого и не стимулируют развитие промышленности и внутреннего рынка.