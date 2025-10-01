Налоговая льгота для общепита стала доступнее Лимит доходов для освобождения от НДС в общепите повысили в России

С 1 октября 2025 года для предприятий общественного питания повышен лимит доходов для получения освобождения от НДС. Согласно соответствующим поправкам в Налоговом кодексе, годовой порог увеличен с 2 до 3 млрд рублей, что позволит воспользоваться льготой большему числу компаний. Новые правила действуют для юрлиц и ИП при соблюдении ряда критериев.

Для применения льготы необходимо, чтобы доля доходов от услуг общепита за предыдущий год составляла не менее 70%. Также компания должна подтвердить, что среднемесячная оплата труда ее сотрудников за прошлый год была не ниже среднеотраслевого уровня по региону.

Освобождение от налога предоставляется в беззаявительном порядке, однако компании вправе от него отказаться. Рост сектора продолжается: по итогам 2024 года оборот отрасли составил 3,44 трлн рублей, а количество объектов приблизилось к 198 тыс.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что повышение налога на добавленную стоимость с 20% до 22% позволит избежать негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета. По его словам, повышение стандартной ставки НДС окажет наименее негативное влияние на экономику по сравнению с альтернативными сценариями.