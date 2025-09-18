В Госдуме призвали отменить налоговые льготы экспортерам сырьевых товаров

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал отменить налоговые льготы экспортерам сырья, так как это принесет в бюджет более 2 трлн рублей. В беседе с корреспондентом NEWS.ru политик подчеркнул, что такие выплаты обходятся государству слишком дорого и не стимулируют развитие промышленности и внутреннего рынка.

Скоро в Госдуме начнется обсуждение проекта федерального бюджета на следующий год, и мы вновь услышим, что денег не хватает и в федеральном бюджете огромная дыра. А тем временем наше щедрое государство платит дань экспортерам сырья в виде возврата НДС, что ежегодно обходится бюджету более чем в 2 трлн рублей, — поделился Миронов.

Депутат отметил, что действующая льгота стимулирует вывоз сырья из страны, а не экспорт высокотехнологичной продукции. По его оценке, дефицит федерального бюджета за январь — август 2025 года может составить 4,2 трлн рублей и к концу года увеличиться. Политик предложил перераспределить средства за счет отмены возврата НДС экспортерам сырья, введения налогов на роскошь и сверхприбыль для банков и нефтегазовых компаний, направив их на социальные нужды: повышение зарплат врачам и учителям, поддержку семей с детьми, участников СВО, пенсионеров и граждан с низкими доходами.

Ранее Миронов заявил, что участника специальной военной операции выгнали с избирательного участка в Рязани за то, что он пришел в парадной форме с наградами. По словам депутата, организаторы посчитали это агитацией. Миронов призвал наказать виновных в этой ситуации.