Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 19:36

В Госдуме призвали отменить налоговые льготы экспортерам сырьевых товаров

Сергей Миронов призвал отменить налоговые льготы экспортерам сырья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал отменить налоговые льготы экспортерам сырья, так как это принесет в бюджет более 2 трлн рублей. В беседе с корреспондентом NEWS.ru политик подчеркнул, что такие выплаты обходятся государству слишком дорого и не стимулируют развитие промышленности и внутреннего рынка.

Скоро в Госдуме начнется обсуждение проекта федерального бюджета на следующий год, и мы вновь услышим, что денег не хватает и в федеральном бюджете огромная дыра. А тем временем наше щедрое государство платит дань экспортерам сырья в виде возврата НДС, что ежегодно обходится бюджету более чем в 2 трлн рублей, — поделился Миронов.

Депутат отметил, что действующая льгота стимулирует вывоз сырья из страны, а не экспорт высокотехнологичной продукции. По его оценке, дефицит федерального бюджета за январь — август 2025 года может составить 4,2 трлн рублей и к концу года увеличиться. Политик предложил перераспределить средства за счет отмены возврата НДС экспортерам сырья, введения налогов на роскошь и сверхприбыль для банков и нефтегазовых компаний, направив их на социальные нужды: повышение зарплат врачам и учителям, поддержку семей с детьми, участников СВО, пенсионеров и граждан с низкими доходами.

Ранее Миронов заявил, что участника специальной военной операции выгнали с избирательного участка в Рязани за то, что он пришел в парадной форме с наградами. По словам депутата, организаторы посчитали это агитацией. Миронов призвал наказать виновных в этой ситуации.

Сергей Миронов
предложения
бюджет
экономия
Семен Товстый
С. Товстый
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.