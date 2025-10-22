Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Заливной пирог «Ленивый беляш» — хит на ужин. По вкусу напоминает беляши, готовится быстро — без возни и раскатки теста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мечтаете о вкусной и сытной домашней выпечке с мясной начинкой, но не хотите возиться с традиционным тестом? Этот рецепт создан для вас! «Ленивый беляш» — это настоящая палочка-выручалочка, которая позволит насладиться всеми оттенками вкуса любимой уличной закуски, не затрачивая на готовку много времени и сил. Сочный фарш, ароматный лук и нежное тесто, которое по текстуре напоминает классическую основу для беляша, соединяются в одном блюде, не требуя раскатки и лепки каждой порции отдельно. Идеальный вариант для ужина после тяжелого дня, когда хочется порадовать семью чем-то вкусным и простым одновременно.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 200 граммов майонеза, 200 граммов сметаны, 2 яйца, 1 чайная ложка сахара, щепотка соли, 1,5 чайной ложки разрыхлителя и 200 граммов муки; для начинки — 500 граммов мясного фарша, 2 луковицы, соль и перец по вкусу. Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте майонез и сметану. Всыпьте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородности. Фарш обжарьте с мелко нарезанным луком, посолите и поперчите. В форму для запекания выложите половину теста, распределите начинку и залейте оставшимся тестом. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 40–45 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

