22 октября 2025 в 22:55

США отменили ключевое ограничение для ВСУ по дальнобойным ракетам

WSJ: США отменили ограничения для Украины на удары дальнобойными ракетами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США отменили ключевое ограничение для украинских властей, касающееся применения ракет дальнего поражения, передает газета The Wall Street Journal. По данным издания, снятие подобного запрета позволяет ВСУ проводить удары вглубь территории России.

Согласно информации источника, данное решение было принято после передачи полномочий от главы Пентагона Пита Хегсета верховному главнокомандующему НАТО в Европе. Теперь рассмотрение запросов на нанесение ударов украинскими силами осуществляется под руководством американского генерала Алексуса Гринкевича.

Ранее генсек Альянса Марк Рютте заявил, что страны НАТО закупили у США оружия для Украины на $2 млрд (163 млрд рублей). Он добавил, что президент США Дональд Трамп принял решение снова начать поставки оружия Киеву.

До этого генсек НАТО заявил, что Украина не сможет выжить без масштабных поставок американского вооружения. Выступая на сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Любляне, он призвал правительства стран Европы готовить деньги.

Также появилась информация, что Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию направить Украине €130 млрд. Письмо с просьбой направили премьер-министры двух стран Петтери Орпо и Ульф Кристерссон. По их словам, деньги для Киева нужно выделить в основном за счет замороженных российских активов.

НАТО
США
ракеты
Украина
