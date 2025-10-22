Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 20:47

Соседи держали женщину в плену и кормили ее кашей с моющим средством

Во Франции пара пенсионеров держала соседку в плену и издевалась над ней

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Франции пожилая пара пять лет держала в плену свою соседку, сообщает Midi Libre. По данным издания, 82-летний мужчина и его 60-летняя сообщница подвергали 45-летнюю женщину, находившуюся в психологически уязвимом состоянии, систематическим издевательствам. В частности, они подмешивали ей в кашу моющее средство.

В середине октября жертве, которая неоднократно пыталась сбежать, но возвращалась из-за страха, наконец удалось вырваться. Она обратилась за помощью и была госпитализирована с переохлаждением.

По словам пострадавшей, ее заставляли жить в саду или гараже, справлять нужду в кастрюли или пакеты. При этом злоумышленники переводили последние деньги с ее счета на свой. Подозреваемые признали лишь часть обвинений, расследование продолжается.

Ранее суд в Великобритании вынес окончательный приговор по делу Ребекки Шаттлворд, которую следователи назвали монстром из-за устроенной ею расправы над собственным сыном. Женщину приговорили к 18 годам лишения свободы за совершенное ею убийство. Полиция назвала его одним из самых жестоких убийств малолетних их матерями.

