Соседи держали женщину в плену и кормили ее кашей с моющим средством

Во Франции пожилая пара пять лет держала в плену свою соседку, сообщает Midi Libre. По данным издания, 82-летний мужчина и его 60-летняя сообщница подвергали 45-летнюю женщину, находившуюся в психологически уязвимом состоянии, систематическим издевательствам. В частности, они подмешивали ей в кашу моющее средство.

В середине октября жертве, которая неоднократно пыталась сбежать, но возвращалась из-за страха, наконец удалось вырваться. Она обратилась за помощью и была госпитализирована с переохлаждением.

По словам пострадавшей, ее заставляли жить в саду или гараже, справлять нужду в кастрюли или пакеты. При этом злоумышленники переводили последние деньги с ее счета на свой. Подозреваемые признали лишь часть обвинений, расследование продолжается.

