Турецкий пожарный самолет разбился в Хорватии

Пожарный самолет, принадлежащий Минсельхозу Турции, потерпел крушение на территории Хорватии, передает CNN Türk. Летчик воздушного судна погиб на месте происшествия.

Факт авиакатастрофы и гибели пилота официально подтвердили представители хорватских властей. Другие подробности не сообщались.

Ранее стало известно, что в Дагестане разбился вертолет, который принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу. На борту воздушного судна находились рабочие, летевшие в Избербаш.

До этого Минобороны Турции сообщило, что на борту потерпевшего крушение в Грузии С-130 находились 20 военных вместе с экипажем. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих и всему турецкому народу. Также президент Азербайджана направил официальное письмо, в котором указал, что был глубоко потрясен известием о гибели турецких военных.

Кроме того, вблизи города Бабануса в штате Западный Кордофан произошло крушение военно-транспортного самолета из-за технической неисправности. Весь экипаж погиб, точное количество людей на борту и их национальная принадлежность не уточнялись.