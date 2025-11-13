Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 22:28

Турецкий пожарный самолет разбился в Хорватии

CNN Türk: турецкий пожарный самолет разбился в Хорватии, пилот погиб

Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Пожарный самолет, принадлежащий Минсельхозу Турции, потерпел крушение на территории Хорватии, передает CNN Türk. Летчик воздушного судна погиб на месте происшествия.

Факт авиакатастрофы и гибели пилота официально подтвердили представители хорватских властей. Другие подробности не сообщались.

Ранее стало известно, что в Дагестане разбился вертолет, который принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу. На борту воздушного судна находились рабочие, летевшие в Избербаш.

До этого Минобороны Турции сообщило, что на борту потерпевшего крушение в Грузии С-130 находились 20 военных вместе с экипажем. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих и всему турецкому народу. Также президент Азербайджана направил официальное письмо, в котором указал, что был глубоко потрясен известием о гибели турецких военных.

Кроме того, вблизи города Бабануса в штате Западный Кордофан произошло крушение военно-транспортного самолета из-за технической неисправности. Весь экипаж погиб, точное количество людей на борту и их национальная принадлежность не уточнялись.

крушения
Турция
самолеты
пожарные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые «‎быстро трезвеющие» регионы России
Турецкий пожарный самолет разбился в Хорватии
Европейская страна первой вложила $1 млн в биткоин
«Сигма-бой», «За деньги да»: какие сюрпризы ждут зрителей в новогоднюю ночь
В Москве прокомментировали заявление Рубио об изъятии российских активов
Повышение утильсбора с 1 декабря: как купить машину и не попасть на штраф
Турецкий пожарный самолет пропал в небе над Хорватией
В Карелии окажут помощь семьям погибших в катастрофе Су-30
Похороны Симонова, отказ в звании народной, СВО: как живет Нонна Гришаева
Стали известны подробности об экипаже упавшего в Карелии истребителя
В Молдавии приняли решение о судьбе Русского дома
Мерц призвал Зеленского удержать украинцев на родине
Раскрыто одно из основных условий проведения саммита России и США
Донецк оказался под ударом беспилотников ВСУ
Новый сезон шоу «Аватар»: что изменилось, кто в жюри, кого уже угадали
Аэропорт на юге России ограничил прием и отправку самолетов
Аэропорт Геленджика приостановил работу
Биатлонистку застали за порчей чужой винтовки
Мадуро на самолете покинул Венесуэлу
В Раде заявили, что Зеленский помог своему «кошельку» выехать с Украины
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.