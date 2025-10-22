Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 20:48

В Минэкономразвития назвали условие возвращения иностранных компаний

Замминистра Тюпышев: желающие вернуться иностранные компании будут оцениваться

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Иностранные компании, желающие вернуться в РФ, будут оценивать по шкале, которая сейчас разрабатывается, заявил заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев. По его словам, в первую очередь будут учитываться обстоятельства прекращения работы и отсутствие долгов, передает ТАСС.

Есть ряд критериев, которые должны быть соблюдены для того, чтобы иностранные компании могли вернуться в Россию. Мы вместе с коллегами из профильных ведомств договорились о том, что нужно осуществлять гибкое регулирование в части возможных условий возвращения иностранного бизнеса, — сказал он.

Замглавы Минэкономразвития перечислил ключевые моменты, на которые необходимо обращать внимание. Среди них наличие фактов продажи иностранных компаний или передачи активов во временное управление, а также сохранение рабочих мест и трудовых коллективов даже в случае сокращения предпринимательской деятельности.

Он подчеркнул, что у компании не должно быть долгов по налогам и другим обязательным платежам. Кроме того, запрещается оказывать финансовую или материальную помощь иностранным государствам или международным организациям, деятельность которых направлена против безопасности России. Также замминистра добавил, что компания не должна была создавать препятствий для формирования новых логистических цепочек, обеспечивающих поставки готовой продукции и комплектующих, необходимых для производства в РФ.

Ранее сообщалось, что финский производитель кофе Paulig планирует зарегистрировать пять товарных знаков на территории Российской Федерации. Соответствующие заявки были поданы в Роспатент 15 октября текущего года, что подтверждается данными из электронной базы ведомства.

Минэкономразвития
компании
Россия
долги
