Курицу больше не запекаю — готовлю хрустящие рулетики по-грузински. Начинка — корейская морковь. Обалденно вкусные и сочные

Куриная грудка — универсальный продукт, но иногда ее приготовление превращается в рутину. Если вы устали от обычных отбивных и хотите удивить домочадцев, этот рецепт станет настоящим спасением. Пряные, сочные рулеты с пикантной корейской морковью разнообразят ваш привычный рацион и помогут создать эффектное блюдо без особых усилий. Идеально подходя для будничного ужина или приема гостей, они гарантированно вызовут аппетит и соберут у стола всю семью. Это тот случай, когда минимум ингредиентов и времени дают максимально вкусный результат.

Для приготовления вам понадобится одна крупная куриная грудка (около 400–500 граммов), 150 граммов готовой корейской моркови, соль, перец и ваши любимые специи для курицы. Грудку нужно помыть, обсушить и разрезать вдоль на две тонкие пластины. Каждую из них отбить в полиэтиленовом пакете до толщины около 5 мм. Посолить, поперчить и выложить на отбитое мясо корейскую морковь, равномерно распределив ее по всей поверхности. Аккуратно свернуть мясо в плотные рулеты, закрепив их зубочистками или кухонной нитью. Обжарить рулеты на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом со всех сторон до золотистой корочки, затем убавить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности в течение 10–15 минут.

