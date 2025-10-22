Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 20:30

Как правильно бегать по утрам: что нужно для первого раза?

Как правильно бегать по утрам: что нужно для первого раза? Как правильно бегать по утрам: что нужно для первого раза? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правильно бегать по утрам — вопрос, волнующих многих мужчин и женщин, желающих поддерживать стройность тела и бодрость духа. Ответ проще, чем кажется: выберите удобное время подъема, подготовьте экипировку и начните с коротких пробежек, чередуя бег с ходьбой. Это позволит организму привыкнуть к нагрузке без переутомления. Главное — слушайте свое тело и постепенно увеличивайте дистанцию.

Польза пробежек по утрам

Утренние пробежки укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшая кровообращение и снижая давление. Они помогают сжигать жир эффективнее, особенно натощак, что способствует похудению. Кроме того, такие занятия повышают настроение за счет выработки эндорфинов и улучшают концентрацию на весь день.

Как начать бегать по утрам

Чтобы начать бегать по утрам, понадобится только желание и немного воли для регулярности. Выпейте стакан воды после пробуждения и подготовьте маршрут в парке или на стадионе. Желание мотивирует, а воля помогает не сдаваться в первые недели, когда тело адаптируется.

Правильно бегать по утрам: какие правила надо знать и с чего начать пробежки Правильно бегать по утрам: какие правила надо знать и с чего начать пробежки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что надеть из одежды и обуви

Для пробежки выбирайте дышащую синтетическую одежду: майку или топ, шорты или тайтсы, которые отводят влагу и не натирают кожу. Обувь — беговые кроссовки с хорошей амортизацией, подходящие по типу стопы, чтобы избежать травм. В холодную погоду добавьте ветровку или перчатки, но избегайте хлопка, который впитывает пот.

Надо ли разминаться перед пробежкой

Разминка перед пробежкой обязательна: пройдите 200–400 метров шагом, сделайте махи руками и растяжку ног. Это разогреет мышцы и суставы после сна, снижая риск растяжений. Без нее тело не готово к нагрузке, что может привести к дискомфорту. После пробежки таким же способом выполните заминку.

Для начинающих утром рекомендуется пробежать 2–3 километра, постепенно увеличивая дистанцию на 500 метров еженедельно, чтобы избежать перегрузок и дать организму адаптироваться. Следить за пульсом обязательно: держите его в зоне жиросжигания (60–70% от максимума), используя фитнес-браслет или приложение, чтобы бег был эффективным и безопасным.

Нужна ли компания на пробежке

Компания на пробежке не обязательна, но она полезна для новичков: друг или группа повышают мотивацию и помогают не забросить занятия. Если предпочитаете одиночество, бегайте с музыкой в одном наушнике для безопасности. В итоге выбирайте то, что комфортнее лично для вас.

Нужна ли компания на пробежке Нужна ли компания на пробежке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Утренние пробежки сочетают пользу для здоровья, простоту старта и радость от движения, помогая не только похудеть, но и зарядиться энергией. Чтобы не забросить, ставьте маленькие цели и отслеживайте прогресс. Как правильно бегать по утрам: начните с 15–20 минут три раза в неделю, делайте разминку, заминку и наслаждайтесь процессом.

Ранее мы рассказывали, как научиться плавать самому.

спорт
польза
здоровье
советы
лайфхаки
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гузеева, Милявская, Долина: кого из звезд жестоко развели мошенники
В Минэкономразвития назвали условие возвращения иностранных компаний
Соседи держали женщину в плену и кормили ее кашей с моющим средством
«Неприемлемо»: глава FIDE ответил на слова Крамника о смерти Народицкого
Как правильно бегать по утрам: что нужно для первого раза?
Чурикова объяснила внезапную популярность певицы Марго
Мурашко призвал медиков изменить взгляды на старение и долголетие
Россиянам объяснили, почему не стоит покупать квартиры у пенсионеров
Израиль, дружба с Нагиевым, слухи об изменах: как живет актер Игорь Лифанов
В Госдуме раскрыли, почему власти Канады толкают граждан к эвтаназии
МОК решил не комментировать решение FIS о недопуске российских спортсменов
Мурашко раскрыл главный итог модернизации медицины
«Идеальный истребитель»: в США восхитились Су-35С в зоне СВО
В РФ анонсировали ответные меры против рыбопромысловых судов Норвегии
Бесстыдство Зеленского, поиски Усольцевых, сбой в мессенджерах: что дальше
«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
«Есть ДНК»: раскрыто, почему зумеры фанатеют от Кадышевой и Булановой
«Возрождение веры»: известный продюсер оценил взлет творчества Кадышевой
В Подмосковье состоялся II Совет регионов РФ и Узбекистана
В РФ перестанут продлевать водительские права: что известно, как получить
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.